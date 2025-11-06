Santa Marta entrega los premios del concurso de fotografía “Los Puentes del Arte”

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha acogido la entrega de premios del concurso de fotografía enmarcado en el proyecto ‘Los Puentes del Arte’, una iniciativa enmarcada en el Proyecto de Voluntariado Juvenil de 2025 que lleva el mismo nombre, desarrollado gracias a la colaboración entre la Diputación de Salamanca, la Universidad de Salamanca, a través de su Oficina Verde, y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El certamen, que tiene como objetivo promover la conciencia ambiental y poner en valor el patrimonio natural y cultural del municipio, ha contado con una destacada participación: 85 fotografías presentadas por 21 autores en sus dos categorías, General e Infantil-Juvenil.

En concreto, en la categoría general, los ganadores han sido Daniel Rebollo Sánchez, con el primer premio; Miguel Ángel Cruz Sánchez, que ha recibido el primer accésit; y Charo González Ramos, el segundo accésit. En lo que respecta a la categoría infantil-juvenil la ganadora ha sido Elena Fiz de Arriba.

Luz y pulso. Primer Premio | Daniel Rebollo

Naturaleza brillante. Primer Premio Categoría Infantil-Juvenil. | Elena Fiz de Arriba

Ascenso al arte. 1º Accésit | Miguel Ángel Cruz

Respira. 2º Accésit | Charo González Ramos

Cabe recordar que el primer premio de la categoría general está dotado con 200 euros, mientras que los accésits reciben 100 y 50 euros respectivamente. En la categoría infantil, la ganadora ha obtenido un lote de libros de temática ambiental y material escolar.

Las fotografías premiadas, junto con una selección de 20 imágenes finalistas, podrán contemplarse en una exposición abierta al público que se realizará en Santa Marta de Tormes. Esta muestra ofrecerá una mirada artística y diversa sobre los paisajes, rincones y valores culturales que caracterizan al municipio.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha felicitado a los premiados y les ha agradecido su participación en el certamen. Bueno ha subrayado que este certamen ha sido una “iniciativa muy positiva para poner en valor y mostrar muchos de los rincones y ‘bellezas’ que tenemos en nuestro municipio, teniendo especial protagonismo, como así ha sucedido, nuestra Isla del Soto”.