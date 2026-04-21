Santa Marta estrena nueva iluminación en la antigua pista deportiva de voléy playa de La Raqueta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes informa de la instalación de un nuevo punto de luz en la zona deportiva de La Raqueta, concretamente en la antigua pista de vóley playa mediante un presupuesto de 8.182 euros. Los puntos de luz proceden de la pista cubierta que, tras el cerramiento, ha incorporado nueva iluminación acorde con las nuevas características de las instalaciones.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, explica que "estamos ampliando la funcionalidad de unas instalaciones que cuentan con muchos usuarios y que se estrenaron en el 2017 como espacio destinado a deportes como el tenis o el pádel. Hoy ya hablamos de una zona multidisciplinar que se extiende más allá de los deportes de raqueta, ya que próximamente instalaremos aparatos de calistenia y equipamiento complementario para seguir ampliando las posibilidades de La Raqueta”.

Ya hace un año, a demanda de los usuarios, el Ayuntamiento de Santa Marta hormigonó la antigua pista de vóley.