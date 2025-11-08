Santa Marta estrena una nueva ruta turística por la ribera del Tormes

Santa Marta de Tormes ha sumado a sus recursos turísticos y naturales una nueva ruta peatonal y ciclista de 4,6 kilómetros que discurre en paralelo al rio poniendo en valor El Tormes y su protagonismo en esta localidad. El alcalde David Mingo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Eva Picado y el director de la Oficina Verde de la USAL, Pedro Gallego, ha inaugurado hoy la senda que forma parte de las actividades enmarcadas en Programa de Voluntariado Juvenil 2025 ‘Los Puentes del Arte’, financiado por la Diputación de Salamanca y que busca fomentar el compromiso social y medioambiental de la juventud salmantina mediante actividades participativas, educativas y de sensibilización.

David Mingo ha subrayado que ha sido “una excepcional oportunidad que Santa Marta se uniera a este programa consolidado de éxito que nos va a permitir contar ya con este nuevo recurso turístico y natural, junto a la capital salmantina, y además estar disfrutando, algunas ya se han realizado en los últimos meses, de distintas actividades medioambientales y culturales en el entorno de Santa Marta dando especial protagonismo a la Isla del Soto, nuestra joya natural y puerta de entrada a Santa Marta”.

Asimismo, ha explicado que la ruta discurre en paralelo al Tormes, y en la misma se puede disfrutar de la Isla del Soto, de grandes esculturas de la Ruta de Arte Emboscado y de nuevos murales que completa el recorrido, con motivos de la flora y fauna de la Isla y el Paseo Fluvial, obra del artista plástico Rober Bece.

El alcalde ha recordado que, gracias al trabajo conjunto entre instituciones, el itinerario cuenta con elementos informativos y explicativos, como paneles y códigos QR, que facilitan una experiencia educativa e interpretativa para los visitantes.

Con el nuevo recorrido se da visibilidad no solo a la riqueza natural de esta ruta, sino también a todos los recursos culturales con los que cuenta el municipio, ya que a través de los QR de la ruta y del panel informativo el visitante puede descubrir con detalle toda nuestra oferta, como los museos, las rutas, las salas de exposiciones y otras muchas otras propuestas para toda la familia y al lado de Salamanca.

La nueva ruta parte del Puente del Pradillo, en la Vía Helmántica, y finaliza en el Paseo Bernis, pasando por la Isla del Soto. De camino, además de visibilizar la fauna y flora del entorno puede disfrutarse de las siluetas imponentes de la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, confirmando un conjunto que habla siglos de historia y belleza.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha agradecido “la enorme colaboración que hemos tenido con este programa que hemos puesto en marcha la Diputación, con la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento, que ha ido mucho más allá. En este sentido, Javier Iglesias ha subrayado que el “Ayuntamiento de Santa Marta se caracteriza, en los últimos años, por tener una conciencia cultural y medioambiental muy desarrollada y si hay algo que distingue a Santa Marta de lo que se está haciendo en el conjunto de la provincia es el sentimiento de identidad”. Asimismo, ha afirmado que el alcalde está consiguiendo que el municipio santamartino “tenga una identidad, cultural y medioambiental, que está poniendo a Santa Marta en el mapa de los municipios más vanguardistas”.

Además, el director de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, Pedro Calero, ha señalo que “la vocación de la Universidad no se limita a una ciudad, sino que llega también a la provincia y siempre estamos abiertos a transmitir y colaborar dentro de nuestro conocimiento en iniciativas que fusionan arte y naturaleza y tengan un impacto social muy importante que hace que las ciudades sean más habitables y humanas”.