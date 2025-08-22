Santa Marta estrena un parque infantil medieval con castillos y torres de juego

Las familias de Santa Marta ya disfrutan de un renovado parque infantil de temática medieval, fruto de la remodelación del área de juegos situada en la calle Gloria Fuertes. El espacio incorpora dos espectaculares estructuras que evocan los castillos de la Edad Media, ofreciendo a los más pequeños una experiencia lúdica diferente y segura.

La actuación, con un presupuesto de 42.108 euros sufragados con cargo al Fondo de Cooperación Local 2025, ha consistido en la retirada de los juegos antiguos, limpieza y preparación del terreno, e instalación de nuevas zapatas de anclaje. Entre los nuevos elementos destacan un torreón con juegos interiores y exteriores, acompañado de un tobogán cerrado en espiral, y un castillo compuesto por cuatro torres interconectadas con pasadizos y dos toboganes abiertos. Todo el conjunto se ha delimitado con suelo de caucho para reforzar la seguridad.

El alcalde, David Mingo, subrayó que este proyecto supone “un salto cualitativo en el diseño de los parques”, al ofrecer un entorno que combina juego y desarrollo. Asimismo, recordó que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la renovación constante de las zonas infantiles, que ya suman cerca de medio centenar en todo el municipio.