Santa Marta estrena sus veladas astronómicas en la Isla del Soto

Santa Marta de Tormes celebrará mañana sábado, 23 de mayo, su primera velada astronómica en la Isla del Soto tras la suspensión de abril por el mal tiempo.

La actividad, incluida en la propuesta “Caminos hacia el cielo” presentada en FITUR, comenzará a las 22:30 horas junto al Centro de Interpretación. Los asistentes podrán observar el cielo con telescopios y aprender a reconocer constelaciones.

El Ayuntamiento prepara además nuevas citas astronómicas en los próximos meses con motivo del eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto.