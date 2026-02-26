Santa Marta exige a la CHD la reparación de la pesquera de la localidad y la que se ubica en Cabrerizos, junto a la Isla del Soto

El pleno municipal ordinario celebrado este jueves en Santa Marta de Tormes ha aprobado dos mociones para exigir mejoras tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero como al Ministerio de Fomento. En la moción que han presentado los populares dirigida a la CHD, solicitan medidas urgentes para minimizar los riesgos y los daños provocados por las inundaciones durante las épocas de lluvia y deshielo como las vividas durante las últimas semanas.

En concreto, exigen la reparación y el mantenimiento de la pesquera ubicada en Santa Marta, así como la que se encuentra en el término municipal de Cabrerizos en el entorno de la Isla del Soto, ya que ambas se encuentran “en un estado de deterioro alarmante, siendo estructuras clave para la regulación de la lámina de agua y la estabilidad del cauce”. Los representantes municipales recordaron durante el pleno que las pesqueras son de dominio público hidráulico por lo que “no estamos pidiendo favores, sino que se cumpla la ley”.

Por otro lado, instan a la CHD a la limpieza y dragado urgente de los tramos no urbanos del cauce, alegando que “su dejación de funciones ha convertido el río en un polvorín, con una acumulación de maleza, troncos y sedimentos que ha mermado drásticamente la capacidad de desagüe”. Esto se agrava ya que la mayor parte del recorrido del Tormes es tramo no urbano, lo que hace insuficientes los trabajos de mantenimiento de los tramos urbanos por parte del Ayuntamiento. En concreto, y como señaló el alcalde, David Mingo, de los 284 kilómetros que conforman el río Tormes, solo 13 corresponden a tramos urbanos”.

Pleno celebrado este jueves en Santa Marta

Por último, la moción recoge un requerimiento para establecer un protocolo de comunicación directa con el Ayuntamiento que anticipe cualquier suelta de agua significativa desde el embalse de Santa Teresa. Un protocolo que permita al Consistorio activar con la antelación suficiente todas las medidas necesarias para evitar posibles daños. En este sentido, el Grupo Popular asegura que la opacidad en la información provoca que “tanto el Ayuntamiento como los servicios de emergencia tengan que actuar ‘in extremis’ y a ciegas, enterándose de las crecidas cuando el nivel ya está subiendo”. “Cuando no hay previsión hay improvisación”, concluyeron.

El Pleno también aprobó por unanimidad otra moción que el Grupo Popular dirige al Ministerio de Fomento en la que reitera su solicitud para instalar pantallas acústicas en la A-50, a la altura de la urbanización Villas de Valdelagua y el comienzo de Aldebarán con el objetivo de “reducir el impacto sonoro a los vecinos afectados, priorizando la salud y el bienestar de los ciudadanos por encima de otro criterio”.

Las pasadas comunicaciones entre ambas instituciones, han derivado en una negativa de Fomento que, a pesar de reconocer el incumplimiento de los parámetros sonoros establecidos en estos puntos de Santa Marta, considera que la escasa cantidad de vecinos afectados, dificultan la viabilidad presupuestaria.

Ante esta última respuesta del Ministerio, el Grupo Popular reitera su petición alegando que “la ley debe cumplirse y es la obligación del Ministerio de Fomento la de atender a todos los residentes cuyas viviendas se ven afectadas por los ruidos de la autovía, independientemente de la cantidad de vecinos afectados, ya que los derechos fundamentales de las personas no pueden ser supeditados a meros criterios económicos o demográficos”.

Como se desprende del estudio que se realizó en el 2024, el tramo de vía concreto para que el que solicitan las pantallas acústicas soportó durante ese año una media diaria de 15.487 vehículos, de los que 1.584 fueron vehículos pesados con el incremento de ruido que eso conlleva. Por otro lado, la media diaria a lo largo de 3 años nunca ha bajado de 15.000 vehículos, algo que pone de manifiesto las molestias reales que se generan en ese tramo de vía.