Santa Marta finaliza la cubierta protectora del parque de la plaza del Ángel

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha completado la instalación de una cubierta protectora en el parque infantil de la Plaza del Ángel. La obra, que ha supuesto una inversión total de 48.300 euros sufragados con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León, busca proteger a los niños de las inclemencias meteorológicas.

Seguridad y durabilidad garantizadas

La estructura instalada es de tipo modular, fabricada en aluminio y cubierta con lona de PVC en cuatro colores que se integran con la decoración infantil del parque. El diseño carece de cortinas laterales y está anclado de forma segura a diez zapatas de hormigón. Su principal función es proteger a los pequeños usuarios tanto de la humedad como de los rayos UVA.

Marta Labrador, concejal de Obras, Parques y Jardines, explicó que estas cubiertas han tenido una gran acogida entre las familias. "Nos permiten ampliar la temporada de uso de los parques, ya que protegen de la lluvia y del sol", señaló la edil. La Concejalía tiene previsto continuar con la instalación de estas estructuras en otros espacios de juego de forma progresiva.

Más de treinta parques infantiles en el municipio

Santa Marta de Tormes cuenta con más de medio centenar de parques distribuidos en sus distintos núcleos residenciales, de los cuales algo más de treinta son espacios de juego dirigidos específicamente a los más pequeños.

La instalación de la cubierta en la Plaza del Ángel se suma a las cerca de una decena de estructuras protectoras que el Consistorio ha colocado en los últimos años. Este esfuerzo gradual no solo busca el bienestar de los niños, sino también garantizar una mayor durabilidad de los propios elementos de juego del municipio.