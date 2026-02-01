Santa Marta homenajea por San Blas a sus trabajadores municipales jubilados, encabezados por el pregonero Luis Mateos, dedicado durante tres décadas al pueblo

Santa Marta de Tormes celebra como es habitual en estas fechas la festividad por San Blas con un amplio programa de actividades, encarando este domingo una jornada especial, sobre todo, para aquellos que trabajan y/o han trabajado por y para el pueblo.

El Ayuntamiento ha rendido homenaje a parte de sus trabajadores municipales que se encuentran ya jubilados, en un acto que ha estado encabezado por el pregonero de este año, Luis Mateos, trabajador durante más de treinta años en esta localidad al servicio del ayuntamiento. Cuando se anunció que sería él la persona encargada de pronunicar el pregón, el alcalde de la localidad, David Mingo, apuntó ya que se trata de “una persona muy querida en Santa Marta”.

Mateos en su discurso ha expresado su agradecimiento al ayuntamiento para llevar a cabo el cometido de ser su pregonero; un "gran honor", ha puntualizado. También ha expresado que "he tenido la suerte de trabajar durante 36 años en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes donde trabajó mi padre y de formar parte de una etapa especial en el municipio donde solo éramos cuatro trabajadores: Claudio, Aurora, el secretario y yo, cuando el pueblo no llegaba a los 2.000 habitantes y el alguacil hacía de todo".

David Mingo junto al pregonero Luis Mateos durante el pregón de San Blas en Santa Marta | Mateo G.J.

David Mingo, alcalde de la localidad también se ha deshecho en elogios hacía este vecino: "Luis es, ante todo, un hombre de Santa Marta. Nació aquí y aquí ha vivido prácticamente toda su vida, salvo un breve paréntesis de cuatro años en los que trabajó en el municipio de Lasarte, en San Sebastián, que no rompieron el vínculo con su pueblo, sino que lo reforzaron. Lo conocemos porque durante 36 años formó parte del Ayuntamiento de Santa Marta como alguacil, una palabra hermosa, casi olvidada, pero cargada de significado".

Durante más de tres décadas, Luis se convirtió en un "rostro cotidiano" y en una figura "imprescindible" del día a día de Santa Marta, por la que Mingo ratifica que "10 años después de jubilarte, cuesta imaginar el Ayuntamiento sin tu figura".

Pregón de San Blas en Santa Marta y homenaje a los trabajadores jubilados | Mateo G.J.

Luis Mateos fue durante 36 años testigo directo de la transformación de este municipio, motivo por el que el Consistorio ha querido dar inicio a las fiestas de San Blas, caracterizadas por la cercanía y el espíritu de pueblo, con él: la persona que durante tanto años ha estado velando por Santa Marta.