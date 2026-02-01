Santa Marta inaugura su mural 'Haz que cuente', un homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer

El municipio salmantino de Santa Marta de Tormes ha sumado este 1 de febrero un nuevo símbolo de compromiso social a su paisaje urbano. Ubicado en la calle Miguel de Cervantes, el mural 'Haz que cuente' busca ser un homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a su incansable labor de apoyo a pacientes y familiares.

Dicho mural ha sido realizado por el artista local Rober Bece, que no ha dudado en poner su talento al servicio de esta causa.

Durante la presentación del mural, el alcalde de Santa Marta ha querido poner en valor la relevancia de dedicar espacios del municipio a entidades con un impacto social tan profundo como la AECC. Con este nuevo mural, la lucha contra el cáncer cuente con un lugar de honor en el corazón del municipio.