Santa Marta inaugura una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial en sus urbanizaciones
La obra, que ha supuesto una inversión de 43.500 euros, se ha financiado con fondos de la Junta de Castilla y León
El Ayuntamiento de Santa Marta ha finalizado la construcción de una nueva rotonda en el acceso a las urbanizaciones Almendares, Los Olivos y Los Sauces, en la intersección de la carretera de Madrid con la calle Juan 'El jardinero'. Esta nueva infraestructura, ya en funcionamiento, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y dar servicio de transporte público a los residentes de la zona.
La obra, que ha supuesto una inversión de 43.500 euros, se ha financiado con fondos de la Junta de Castilla y León. El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha destacado que la rotonda minimiza el peligro que suponía una recta en la que "algunos vehículos circulaban con exceso de velocidad". Además, ha señalado que esta obra permite que el autobús metropolitano llegue hasta estas urbanizaciones, beneficiando a más de 180 vecinos.
La rotonda tiene 18 metros de diámetro con una isleta central de 8 metros diseñada para que vehículos de grandes dimensiones, como camiones o autobuses, puedan realizar las maniobras necesarias. Se ha instalado una columna central con iluminación LED para garantizar la visibilidad y se ha renovado toda la señalización de la zona. En una fase posterior, se ampliarán las cunetas para dar continuidad al carril-bici.
