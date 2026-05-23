Santa Marta inaugura los nuevos murales del paseo Tierno Galván en el marco de su Festival de Arte Urbano

El municipio de Santa Marta ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de su Festival de Arte Urbano con la inauguración de los nuevos murales situados en el paseo Tierno Galván. La jornada ha comenzado con un ambiente festivo y familiar gracias a la instalación de hinchables a partir de las 11:00 horas, lo que ha atraído a numerosos vecinos desde primera hora de la mañana.

Santa Marta inaugura los nuevos murales del paseo Tierno Galván en el marco de su Festival de Arte Urbano | ayto Santa Marta

Dentro de las actividades programadas, el alcalde, David Mingo, ha presentado oficialmente las obras artísticas, destacando especialmente los murales que se han dedicado a los jóvenes Daniela Roncero, Ricardo Vicente y Víctor González.

Santa Marta inaugura los nuevos murales del paseo Tierno Galván en el marco de su Festival de Arte Urbano | Ayto santa marta

Este despliegue cultural ha sumado además la participación de un total de 16 artistas, quienes han estado pintando de forma simultánea diversos garajes ubicados en el eje que conecta la plaza Mayor y la plaza del Ayuntamiento.