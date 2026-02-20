Santa Marta inaugura la quinta edición de ‘Arte y Biodiversidad’ en la Isla del Soto

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa impulsando el proyecto ‘Arte y Biodiversidad en la Isla del Soto’, que busca poner en valor este espacio natural a través del arte. La nueva exposición, quinta edición del proyecto, ha sido presentada en la Sala Delibes por los concejales de Cultura y Turismo, Juan Carlos Bueno y Silvia González, junto a los comisarios José Fuentes y Antonio Navarro y los artistas participantes.

El concejal de Turismo ha señalado que esta edición consolida un proyecto que combina creación artística y naturaleza, transformando la Isla del Soto en un espacio donde la biodiversidad se convierte en un motor creativo y simbólico. La concejala de Cultura ha destacado que la exposición muestra la biodiversidad como una realidad viva, cambiante y vulnerable, más allá de un simple paisaje.

En esta edición participan 16 artistas que han trabajado desde disciplinas diversas como pintura, dibujo, fotografía, ilustración digital y técnicas mixtas. Las obras, creadas específicamente para este espacio, parten del contacto con el entorno y se transforman mediante digitalización e impresión, generando un lenguaje visual híbrido que invita al visitante a una experiencia activa y participativa.

Los comisarios explican que las piezas no se presentan de forma aislada, sino como un campo de relaciones en el que la experiencia del público es fundamental, planteando preguntas y fomentando la reflexión sobre el entorno y la naturaleza.

La exposición puede visitarse hasta el 13 de junio en el Centro de Interpretación de la Isla del Soto, de miércoles a sábado de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30, y los domingos de 11:30 a 14:00. A partir del 1 de junio, el horario de tarde será de 18:30 a 20:30.