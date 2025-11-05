Santa Marta incorpora un nuevo desfibrilador en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Marta se ha convertido en el noveno espacio cardioprotegido del municipio con la incorporación de un nuevo desfibrilador externo automático (DEA) que ya forma parte del equipamiento de las dependencias municipales.

Con este nuevo desfibrilador son ya 14 los dispositivos distribuidos en diferentes instalaciones deportivas, de ocio y municipales para garantizar la seguridad de empleados y vecinos. En concreto, esta última incorporación se suma al desfibrilador del Centro de Salud, de las dependencias de Protección Civil y Policía Local respectivamente, de los pabellones María Santos y Francisco Samaniego “Fay” y el Campo de Fútbol Alfonso San Casto. Además, uno de los vehículos de la Policía Local está equipada con un desfibrilador, así como la zona deportiva de la avenida Valladolid que cuenta con tres dispositivos, y el Centro Comercial El Tormes que cuenta con tres.

San Marta de Tormes forma parte de la Red de Municipios Cardioprotegidos, un ‘título’ que, como explicó el concejal de Protección Civil, Jesús Hernández, “garantiza una respuesta rápida y eficaz ante casos de paradas cardiorrespiratorias en los que el tiempo y el adecuado equipamiento son vitales. Seguimos trabajando para crear un entorno seguro tanto para la práctica deportiva como en el ámbito laboral”.

El Ayuntamiento además acogió un curso de primeros auxilios para habilitar a los empleados municipales en el uso del desfibrilador y capacitarlos para realizar una rápida asistencia de soporte vital básico, minimizando los riesgos en las dependencias municipales.

El nuevo dispositivo que se ha instalado en el Ayuntamiento se ha sufragado con 1.350 euros provenientes del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.