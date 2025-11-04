Santa Marta inicia los desayunos saludables para los escolares

Este martes han comenzado en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes los talleres de desayunos saludables dirigidos a los niños de 3º de Primaria de los tres colegios del municipio. Se trata de una actividad enmarcada en la programación del Programa Mixto de Formación y Empleo Catering Social que se ha puesto en marcha gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León a través del Ecyl.

La concejala de la Escuela, Soraya Sánchez, y la concejala de Educación, Juani Rubio, han acompañado en la sesión a los 18 alumnos del Colegio San Blas que han inaugurado los talleres. Mañana será el turno de 31 alumnos del Colegio Carmen Martín Gaite y, el jueves de otros 31 escolares del Colegio Miguel Hernández. Los alumnos no solo han disfrutado de un desayuno a base de agua, yogures con topping de fruta, miel y frutos secos y galletas saludables de avena, sino que también han participado en las elaboraciones. Además, han aprendido la importancia de una alimentación equilibrada y de consumir productos frescos.

“Nos parece importante fomentar los hábitos saludables desde una edad temprana para esquivar el riesgo de adquirir costumbres alimentarias perjudiciales como el abuso de la bollería o de otros productos prefabricados. Además, en Santa Marta contamos con una escuela en la que los niños se pueden familiarizar con el entorno de la cocina, colaborando con los profesionales en elaboraciones sencillas como han hecho hoy”, explicó Juani Rubio.