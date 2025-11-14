Santa Marta innova en INTUR haciendo accesibles sus recursos artísticos y naturales

Un turismo accesible para personas con discapacidad visual, auditiva o motora es la propuesta que ha llevado Santa Marta de Tormes a la Feria de Turismo de Interior de Castilla y León, INTUR. El alcalde, David Mingo, ha sido el encargado de presentar un proyecto inclusivo bajo el lema “Santa Marta, Destino accesible y experimental”. Una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca “llegar más allá” y atraer visitantes que puedan descubrir los recursos turísticos de la locadlidad “a su ritmo y de manera accesible, sin barreras”.

Códigos QR en la calle para facilitar información a personas con discapacidad visual y auditiva, una web adaptada (santamartaaccesible.com) que a modo de oficina de turismo da respuesta a todas las necesidades de los visitantes y cuatro bloques: Santa Marta artística, natural, motera y familiar para desarrollar el contenido son la propuesta que hace la localidad apostando por un turismo familiar y relajado.

Además, la localidad contará con audioguías interactivas y accesibles adaptadas a Lectura Fácil, Descriptivas para personas con discapacidad visual, con subtítulos y Lengua de Signos Española (LSE) y con información adaptada al inglés. Las audioguías acompañan al visitante en el paseo por la Isla del Soto y son una útil herramienta en el recorrido por algunos de los murales más emblemáticos del municipio, combinando historia, cultura y creatividad en cada parada. El alcalde ha recordado que “fuimos pioneros en la provincia en este tipo de arte por el que seguimos apostando de manera decidida como importante atractivo del municipio y porque es parte de nuestra identidad”.

Otra opción es descargar en el móvil sus aventuras gamiicadas, pensadas para su libre y autónoma realización al aire libre de forma divertida y diferente, sin limitaciones de horarios y que pueden descargarse desde cualquier dispositivo o recogerlas en la Oficina de Turismo. Cada una de ellas invita al visitante a descubrir Santa Marta resolviendo misiones, enigmas y pruebas adaptadas a distintas edades. Las propuestas son ‘Detectives en acción’, para los más pequeños; ‘Santa Marta Urban Escape’, para jóvenes curiosos y ‘Santa MartaXplora’ para aventureros adultos son las tres formas de conocer la localidad de una forma personalizada. Cabe recalcar que ninguna de las paradas que se realizan en las tres aventuras gamificadas coinciden entre ellas, permitiendo que la familia en conjunto se pueda acompañar en el trayecto, pero cada uno explorando a su nivel.

Tanto las audioguías, como los videos de la Oficina Virtual y las aventuras gamificadas son recursos accesibles e internacionales lo que permitirá que el visitante conozca los recursos mediante la adaptación del contenido que abarca la accesibilidad sensorial y cognitiva.Este proyecto se ha trabajado y está validado por distintos colectivos reconocidos que llevan cerca de cincuenta años trabajando con personas con discapacidad