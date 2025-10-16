Santa Marta instala 32 nuevos bancos y 20 papeleras en las inmediaciones de la urbanización Valdelagua, Fontanica y la avenida Segovia

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha llevado a cabo una significativa renovación de su mobiliario urbano en tres núcleos del municipio, instalando un total de 32 nuevos bancos y 20 papeleras en las inmediaciones de la urbanización Valdelagua, Fontanica y la avenida Segovia. Esta mejora se enmarca en dos proyectos de inversión que suman 13.642 euros, sufragados con fondos de la Junta de Castilla y León.

Las inversiones, financiadas con cargo al Fondo de Cooperación Local (5.001 euros) y al Fondo de Cohesión Territorial (8.641 euros), han permitido reforzar las zonas con mayor afluencia de vecinos.

Marta Labrador, concejal de Obras, Parques y Jardines, explica que estas acciones complementan el mantenimiento habitual: “Además de la revisión y el mantenimiento del mobiliario urbano que realizamos de manera frecuente, también incorporamos nuevo equipamiento a las zonas con más demanda del municipio, como en este caso, que se refuerza en las zonas en las que se registra un mayor flujo de personas”.

Este mobiliario se suma a las mejoras realizadas a principios de año, cuando se instalaron diez mesas de pícnic y cinco bancos rústicos en la Isla del Soto, junto con otras cinco papeleras distribuidas en el municipio.

La distribución del nuevo equipamiento, según desgrana el Ayuntamiento de Santa Marta es la siguiente: