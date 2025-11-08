Santa Marta instala ya su alumbrado navideño, que se iluminará el próximo 5 de diciembre

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ya está instalando las luces de Navidad con el objetivo de encenderlas de manera oficial el próximo viernes 5 de diciembre, fecha en la que también se inaugurará la Villa Navideña.

En concreto, se instalarán 14 arcos luminosos en la avenida Madrid, 4 en la calle Bajada del Río, 3 en la calle Ricardo Marcos, 2 en la calle Virgen del Carmen y uno en la plaza del Ayuntamiento. Además, se pondrán dos letreros luminosos con la frase “Feliz Navidad” en el balcón del Consistorio y en la rotonda de Matacán.

Como cada año, se instalarán también motivos luminosos en las farolas de las rotondas de Santa Marta y San Blas, en distintos puntos de la avenida Madrid, así como en la calle Capitán Gutiérrez Mellado, Félix Rodríguez de la Fuente, carretera de Naharros y avenida de Burgos.

Además, y para completar la iluminación navideña de Santa Marta se instalará una figura en 3D en la plaza Víctimas del Terrorismo; estrellas en 3D en el parque Repsol de Valdelagua, en la rotonda de la avenida Edimburgo y en la glorieta Puerta de Santa Marta; un reno en 3D en la rotonda de la avenida Fontana; conos luminosos en la rotonda que conecta Átyka con Aldebarán, en la rotonda del monolito de Aldebarán y en la rotonda de la iglesia de Valdelagua. También se habilitará un reno en 3D en el parterre ubicado frente a la rotonda de Matacán, un nogal en 3D en la entrada a Átyka desde la carretera de Alba, y un nacimiento luminoso en el parque de la urbanización Villas de Valdelagua.

Como explicó la concejal de Fomento, Marta Labrador, “toda esta iluminación se reforzará con 240 motivos de farola que son propiedad del Ayuntamiento y que se instalarán en diferentes puntos del municipio”.