Santa Marta instala pasos de peatones inteligentes para reforzar la seguridad vial en la avenida de Madrid

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha reforzado la seguridad vial en uno de los principales ejes del municipio con la instalación de cuatro nuevos pasos de peatones inteligentes en la avenida de Madrid, una de las vías con mayor tránsito tanto de peatones como de vehículos.

Esta iniciativa forma parte de un plan municipal para reducir el riesgo de atropellos y mejorar la seguridad en puntos clave de la localidad.

Tecnología al servicio de la seguridad

Los nuevos pasos de peatones incorporan sistemas de iluminación inteligente LED que se activan automáticamente al detectar la presencia de peatones, aumentando así la visibilidad del cruce.

El sistema incluye también cámaras con tecnología de Inteligencia Artificial, capaces de detectar movimiento y registrar imágenes, lo que permite un mejor seguimiento en caso de posibles incidentes o accidentes de tráfico.

Cada paso de peatones dispone de dos cámaras de detección de peatones, sumando un total de ocho unidades instaladas, además de un lector de matrículas, que refuerza el control y la vigilancia del tráfico rodado.

Proyecto piloto con perspectiva de ampliación

El concejal de Tráfico, Jesús Hernández, explicó que la elección de la avenida de Madrid no ha sido casual:“Es una de las calles más céntricas y transitadas de Santa Marta, y así lo ha recomendado también la Policía Local. Este entorno es ideal para comprobar la eficacia del nuevo sistema”.

El Ayuntamiento no descarta ampliar este tipo de pasos inteligentes a otras zonas del municipio si los resultados son positivos.“La idea es seguir incorporándolos en los puntos más sensibles del municipio”, añadió el concejal.

La instalación de estos dispositivos ha supuesto una inversión total de 18.142 euros, financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

Santa Marta de Tormes ha recibido en la convocatoria de 2024 un total de 280.110 euros, con los que podrá ejecutar diez proyectos municipales en diferentes ámbitos.

Más visibilidad, menos accidentes

Con esta medida, el Ayuntamiento busca mejorar la capacidad de reacción de los conductores mediante señales luminosas verticales integradas en la señalización vial, reduciendo así el riesgo de accidentes.

Además, las cámaras instaladas permiten un control visual en tiempo real de lo que ocurre en cada paso de peatones, mejorando la vigilancia y la respuesta ante cualquier incidencia.