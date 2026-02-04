Santa Marta instala un radar en la A-50 a la altura de Capuchinos

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha instalado una caja de radar en la A50, a la altura de la zona comercial de Capuchinos con el fin de controlar la velocidad de acceso a en este tramo hasta la rotonda de Las Llaves. Aunque se ha instalado una caja, el radar no será nuevo, ya que el objetivo del área de tráfico es que el cinemómetro se mueva entre esta ubicación y la N501 a la altura del Regio. Por tanto, ambas cajas compartirán el sistema de medición, ya que el Ayuntamiento asegura que el objetivo no es recaudatorio, sino que se han hecho mediciones que indican que en este punto más del cincuenta por ciento de los vehículos superan la velocidad permitida. De hecho, durante el tiempo que ha estado instalado un radar pedagógico se han registrado velocidades altas o muy altas en este tramo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que de momento tardará en estar operativo calculando como mínimo dos meses antes de que empiece a funcionar. De momento, este miércoles se ha instalado la caja y faltaría poner la señalización de advertencia por radar como medida disuasoria para los conductores.