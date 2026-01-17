Santa Marta invertirá 1,1 millones de euros en una ambiciosa renovación integral de la urbanización La Fontana

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se encuentra ya en los últimos trámites administrativos para culminar la licitación de un ambicioso proyecto que contempla la reforma integral en la urbanización La Fontana.

Esta actuación, refieren fuentes municipales, supondrá una inversión total de 1.178.626 euros, una cantidad que el Consistorio sufragará gracias al remanente de tesorería. El objetivo principal, indican estas mismas fuentes, es modernizar las infraestructuras clave de este núcleo residencial, centrando los esfuerzos en la pavimentación de calzadas, la renovación de la red de tuberías y la actualización del alumbrado público.

El alcalde del municipio, David Mingo, ha señalado la importancia que reviste esta intervención, calificándola como "una obra de gran calado para Santa Marta". Según ha añadido, además, el proyecto busca transformar y mejorar los servicios básicos de la zona, lo que mejorará directamente en la calidad de vida de los cerca de 2.000 vecinos que residen en las 548 casas habitadas de la urbanización.

En lo que respecta a la pavimentación, el proyecto destinará 654.938 euros para asfaltar las calles que presentan mayor estado de deterioro; de hecho, los trabajos se centrarán especialmente en los tres tramos que comprenden la avenida Edimburgo, la avenida Fontana, la avenida de La Serna y el paseo Parque Fluvial.

Asimismo, el plan de asfaltado se extenderá a una amplia lista conformada por las calles Florencia, Nápoles, Siena, Bolonia, Génova, La Haya, Ámsterdam, Salzburgo, Baden Baden, Coímbra, Cascais, Sintra y Estoril.

Simultáneamente, se procederá a realizar una importante renovación de las tuberías subterráneas con el objetivo de optimizar el ciclo del agua y evitar posibles averías. Esta fase de las obras cuenta con un presupuesto de 477.688 euros y afectará de nuevo a los puntos neurálgicos de la urbanización: los tramos I, II y III de la avenida Edimburgo y las avenidas de La Fontana y La Serna.

Finalmente, la intervención culminará con una partida de 46.000 euros destinada a la mejora del alumbrado en las zonas habitadas.