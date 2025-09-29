Santa Marta invierte más de 18.000 euros en la renovación de la plaza Comuneros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras de remodelación de la plaza Comuneros, centradas principalmente en la mejora de sus zonas ajardinadas. Esta intervención, financiada con 18.121 euros procedentes del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León, permitirá rehabilitar las siete áreas verdes que componen este céntrico espacio del municipio.

Según ha explicado Marta Labrador, concejala de Parques y Jardines, el objetivo es “sanear los jardines y mejorar la estética de un entorno muy frecuentado, ya que además de contar con un parque infantil cubierto, está ubicado junto a edificios municipales como el Edificio Sociocultural, la Escuela de Idiomas o la Escuela Infantil”. Para ello, se procederá a la retirada de vegetación en mal estado y a la plantación de nuevas especies.

Las labores incluyen el acondicionamiento del terreno, el recebo y sustitución del césped donde sea necesario, el aporte de tierra vegetal, la instalación de tela antihierbas y la renovación del sistema de riego. Asimismo, se llevará a cabo la limpieza de parterres, la poda de árboles que lo requieran y la eliminación de setos, arbustos y ejemplares arbóreos enfermos o con riesgo de caída.

Como parte del proyecto de renovación, se incorporarán nuevos parterres con plantas aromáticas y especies tapizantes, así como una selección de nuevas variedades ornamentales. Entre ellas destacan el lino de Nueva Zelanda, festuca, acebo, magnolios, ginkgo biloba, ciprés de Leyland, aligustre y soyate.