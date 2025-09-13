Santa Marta lanza una completa oferta deportiva para todas las edades en el curso 2025/2026

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado la nueva programación deportiva para la temporada 2025/2026, con una oferta compuesta por 13 disciplinas que se desarrollarán en las diferentes instalaciones municipales.

El concejal del área, Jorge Valiente, ha destacado el carácter dinámico de la programación. “Cada año nos adaptamos a las necesidades de los usuarios, que son quienes mejor reflejan las preferencias deportivas de nuestra población. Gracias al esfuerzo constante del Ayuntamiento, contamos con unas instalaciones que permiten practicar casi cualquier disciplina”, señaló.

Una propuesta para todas las edades

La programación incluye actividades pensadas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. Entre las propuestas destacan:

Piscina municipal: actividades abiertas a todos los públicos.

Escuela de Tenis: para personas nacidas en 2022 o antes.

Escuela de Judo: desde los 3 años de edad.

Clases de patinaje: para niños nacidos en 2021 o antes y también para adultos.

Kickboxing y tenis de mesa: a partir del año 2020.

También se ofertan diversas escuelas deportivas específicas:

Fútbol Sala: para nacidos entre 2008 y 2021.

Baloncesto: de 2010 a 2019.

Gimnasia Rítmica: de 2011 a 2022.

Fútbol Chupetines: para los nacidos en 2020 y 2021.

Balonmano: entre 2014 y 2018.

Atletismo: para niños nacidos desde 2020 en adelante.

Gimnasia de mantenimiento: dirigida a personas mayores.

Información e inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información a través de los teléfonos y correos electrónicos indicados en los carteles específicos de cada disciplina. Las plazas estarán limitadas y se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Santa Marta continúa apostando por el deporte como herramienta de salud, socialización y formación, facilitando el acceso a una oferta amplia, adaptada y de calidad para toda la ciudadanía.