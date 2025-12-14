Santa Marta luce un nuevo mural del ganador del taller de arte urbano

“Días de plata”, del joven Leo Fraile, ya luce por las calle de Santa Marta de Tormes, un mural realizado en plena calle Félix Rodríguez de la Fuente y que ha sido el resultado de ser el ganador del taller urbano de la IV Semana de la Juventud de las fiestas patronales.

De este modo, Santa Marta se acerca al centenar de murales por todo el municipio con una obra inspirada en la playa de San Lorenzo de Gijón a la que va todos los veranos Leo, y representando en el mural a él mismo con su querida tabla de surf.

Mural de Los Días de Plata en Santa Marta de Tormes

Según ha expresado el concejal de Juventud, Norberto Flores, el arte “siempre tiene cabida en nuestras calles ya que hemos apostado por convertir el pueblo en un auténtico museo al aire libre, ya sea de la mano de artistas consolidados como Nego, o gracias a jóvenes artistas como Leo, que sin duda tiene un gran recorrido por delante”.

De este modo, esta obra de arte se suma a los otros 30 que forman la galería de la localidad santamartina de las dos ediciones del festival, además de la Ruta de los Murales con 48 obras más y el recorrido por “Los puentes del arte”, con cinco.