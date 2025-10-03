Santa Marta mejora la conexión del vivero por el camino de las Vegas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado las obras de acondicionamiento del camino Las Vegas en el cruce de la vía con la carretera C-75, un proyecto que supone una sustancial mejora de las conexiones con el casco urbano del municipio.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, visitó junto a la concejal, Marta Labrador, unas obras que como él mismo explicó “responden a las demandas de los vecinos que nos han trasladado la necesidad de reparar un camino que es el nexo de unión con el centro del pueblo. En esta zona hay viviendas consolidadas desde hace décadas, por lo que es nuestra responsabilidad como Ayuntamiento garantizar a todos los ciudadanos, sin excepción, las mejores conexiones y enlace con los servicios municipales”.

El camino Las Vegas es una vía de titularidad municipal que además, también enlaza el casco urbano con el vivero, una instalación en la que se cultivan frutos, hortalizas y plantas que sirven tanto para dar servicio a la Escuela Municipal de Hostelería, como para ornamentar las distintas zonas verdes y ajardinadas de Santa Marta.

Los trabajos han consistido en el asfaltado y nivelado del camino y han supuesto una inversión total cercana a los 27.551 euros que se han sufragado con cargo al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca.