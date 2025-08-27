Santa Marta mejora la seguridad vial con la instalación de nuevas cámaras de tráfico

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha una nueva fase del proyecto que se inició en el 2020 para reforzar la seguridad en los distintos núcleos urbanos del municipio. Un proyecto que, en esta ocasión, ha llegado al entorno de las urbanizaciones Los Sauces, Almendares y Los Olivos gracias a la instalación de cuatro cámaras de control de tráfico. En concreto, dos de los nuevos dispositivos se han habilitado en la calle Juan El Jardinero, mientras que los otros dos se han instalado en la calle Los Olivos.

La nuevas cámaras se suman a las 35 ya existentes, lo que hacen un total de 39 dispositivos distribuidos por siete núcleos de población de Santa Marta que, de forma progresiva, seguirá reforzando la seguridad en otras áreas del pueblo.

“Poco a poco seguimos avanzando en un proyecto que se inició hace cinco años y en el que hemos invertido una cantidad cercana a los 300.000 euros. Sigue en pie el compromiso de este Ayuntamiento con los ciudadanos que reclamaban más seguridad, un objetivo que esperamos cumplir al cien por cien de forma paulatina prestando especial atención a las zonas más transitadas del pueblo”, señaló el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

Recapitulando, además de las cuatro nuevas cámaras recientemente instaladas en el entorno de Almendares, Los Olivos y Los Sauces, la urbanización La Fontana cuenta con 13 dispositivos de control de tráfico. Por su parte Valdelagua cuenta con cinco cámaras al igual que Villas de Valdelagua, mientras que Aldebarán suma siete dispositivos y Átyka tres. El proyecto de refuerzo de la seguridad en Santa Marta ha llegado también a la calle Norte y a la calle Ávila, donde se han instalado dos cámaras.