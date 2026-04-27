Santa Marta mejora el sistema de bombeo de aguas residuales de Los Sauces

El Ayuntamiento de Santa Marta ha informado este lunes de la reciente intervención que ha tenido que realizar en el sistema de bombeo de aguas residuales que da servicio a la urbanización Los Sauces para reparar los daños derivados del paso del tiempo y sustituir los elementos averiados.

En concreto, los responsables municipales han tenido que reparar la bomba que se había roto y sustituir las cadenas que la sujetan debido a su mal estado. Además, y como consecuencia de las fisuras que presentaba el antiguo colector de hierro, ha sido necesario sustituirlo por uno nuevo y más moderno de PVC.

Por otro lado, se ha procedido al vaciado y limpieza del pozo que presentaba múltiples residuos, y se han limpiado también las boyas de nivel para posteriormente comprobar que el funcionamiento del sondeo es correcto.

La actuación ha supuesto una inversión total de 8.043 euros y, como explicó la concejal de Obras, Marta Labrador, “mejora sustancialmente el servicio que presta a la urbanización porque ya presentaba muchas deficiencias, algo que nos habían trasladado los vecinos y que hemos solventado de manera inmediata”.