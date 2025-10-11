Santa Marta organiza una fiesta “terrorífica” para la noche de Halloween

El Ayuntamiento de Santa Marta ya tiene todo organizado para las celebraciones de Halloween que este año se concentran fundamentalmente en la tarde noche del 31 de octubre. Bajo el título de “Terrorífica fiesta” se han programado en el frontón cubierto diferentes actividades para todas las edades. Halloween arranca en Santa Marta a las 18:30 horas con la “Disco circo del terror”, con música, personajes temáticos, zancudos, espectáculos circenses, maquillaje y photocall. Además, en el marco de esta actividad, se celebrará también el concurso de disfraces infantil.

A las 21:00 horas se ha programado un tardeo con música en directo a cargo del grupo Distrito Pop que dará paso, ya a las 23:00 horas, al concurso de disfraces de adultos amenizado por Buenavida Events. Para animar a los vecinos de Santa Marta a disfrazarse y dar ambiente a la noche de Halloween, se premiarán los atuendos más terroríficos, originales y elaborados. Así en la categoría de disfraces infantiles, habrá un primer premio de 75 euros, un segundo premio de 50 euros y un premio grupal de 100 euros. Por su parte, el ganador del concurso de disfraces de adultos recibirá un premio de 100 euros, el segundo un premio de 50 euros, y el grupo ganador, 500 euros.

“La principal novedad este año es que hemos concentrado todas las actividades en un solo día, aprovechando que Halloween coincide en fin de semana. Un solo día y una única ubicación para que la familia al completo pueda disfrutar de una fiesta que cada vez cuenta con más adeptos. Además, hemos previsto diferentes premios que sirvan de aliciente a los vecinos para disfrazarse y convertir Santa Marta en un gran escenario del terror. Desde la Concejalía de Juventud y de Fiestas nos gustaría agradecer la implicación del bar La Rivera y Producciones Pentágono que han trabajo codo con codo con el Ayuntamiento en la organización de las actividades”, señaló Norberto Flores, concejal de Juventud.

Además, la Asociación de Empresarios de Santa Marta, vuelve a poner en marcha la actividad “Busca tu escoba y haremos truco o trato” que se ha programado para ese mismo día en horario de 17:00 a 20:00 horas. La actividad consiste en buscar por los comercios de Santa Marta la escoba que permitirá a niños y mayores acceder a sus caramelos.

El Ayuntamiento de Santa Marta también quiere acercar las celebraciones de Halloween al colectivo de mayores, por lo que ha programado dos jornadas de actividades en el Edificio Sociocultural. El viernes 31 de octubre a las 10:00 horas, previa inscripción, habrá un taller temático en el que los participantes podrán elaborar una decoración “de miedo”. Además, el sábado 1 de noviembre a las 19:30 horas, los mayores de Santa Marta podrán disfrutar de un baile y una limonada con pastas para reponer fuerzas.