Santa Marta presenta este domingo la nueva ruta “Los Puentes del Arte” con un recorrido guiado por el Colectivo Bellotero

Apenas una semana después de su inauguración, Santa Marta de Tormes dará a conocer este domingo la nueva ruta “Los Puentes del Arte”, un recorrido integrado en el Programa de Voluntariado Juvenil 2025 impulsado por la Diputación de Salamanca, la Oficina Verde de la Universidad y el Ayuntamiento del municipio.

Para esta primera actividad se ha organizado una ruta interpretada guiada por el Colectivo Bellotero, formado por estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales. Los participantes podrán descubrir la flora, la fauna y el paisaje de la ribera del Tormes, con explicaciones detalladas para no perder detalle del entorno natural.

El paseo comenzará a las 10:30 horas en la carretera de Madrid, junto al restaurante McDonald's, y recorrerá diferentes puntos de interés donde se podrán contemplar los murales y esculturas que forman parte de la Ruta de Arte Emboscado. La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y finalizará en la Isla del Soto.

La participación es gratuita y abierta a todos los públicos, aunque es necesaria inscripción previa a través de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. Con esta visita guiada, se busca poner en valor el carácter ambiental y artístico del itinerario, que se extiende a lo largo de 4,6 kilómetros paralelos al río Tormes.

La realización de la actividad estará condicionada por la meteorología, dado que el objetivo es disfrutar plenamente de esta experiencia al aire libre.