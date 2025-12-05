Santa Marta procederá al encendido de las luces y a la apertura de su 'Villa Navideña' este viernes

Santa Marta de Tormes invita a todos sus vecinos a participar este viernes en la inauguración oficial de la Navidad 2025-2026 con el encendido de su iluminación, así como de la apertura de su 'Villa Navideña', uno de sus platos fuertes durante estas fechas.

Desde el Consistorio han señalado que este año se han incorporado "nuevos elementos e iniciativa", además de que se han ampliado los lugares donde se ha instalado la decoración.

El encendido dará comienzo a las 18:45 horas en 'La Isla de la Navidad', que marcará el inicio de la programación navideña, donde este año podrá visitarse desde este viernes y hasta el 6 de enero la Isla del Soto, cuya decoración de podrá contemplar a la vez que se disfruta de un agradable paseo en horario de 18:00 a 22:00 horas, y en la que destacan algunos de los "personajes" más característicos de esta isla como la garza Adelita, el pájaro carpintero Wenceslao o las hormigas Matildas. También se habilitará “El rincón del beso bajo el muérdago”.

El plato fuerte de la programación del mun'cipio es la 'Villa Navideña', ubicada en la plaza de España, donde a las 19:30 horas hay programado un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. De igual forma, este año podrá seguir visitándose un nacimiento tradicional en la avenida Antonio Machado; la ‘Plaza de las tazas’, en la plaza mayor; un parque de hielo, en la plaza de la Iglesia; las ‘Casas de jengibre y sus guardianes’, en la calle Virgen del Carmen; ‘En trineo a Laponia’ y ‘En globo con Papá Noel’, en la avenida de Madrid; ‘Vamos a contar un cuento’, en el Edificio Sociocultural; o 'Circus Adventus', el nacimiento que cada año se instala en la entrada del Ayuntamiento y que este año se inspira en el circo.

La plaza de España contará también durante estas fiestas con una atracción para los más pequeños, así como un puesto de castañas asadas, una 'food truck' y un puesto de dulces para disfrutar de los productos de la Navidad.