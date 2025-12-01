Santa Marta promociona en León el proyecto turístico ‘Ora et Labora’

El proyecto ‘Ora et Labora’ de Santa Marta de Tormes llega hasta León gracias a la participación del Ayuntamiento de la localidad en la inauguración del Centro de Interpretación de la Vida Monástica en el Convento de Santa María de Carbajal de León. El concejal de Empleo y Formación, Óscar Santos, ha encabezado la expedición del Ayuntamiento de Santa Marta para asistir al evento y entregar un panel explicativo del proyecto puesto en marcha en Santa Marta de Tormes en el que se describe brevemente la historia del Priorato de Santa María de la Serna y el resto de las posesiones que las Carbajalas tuvieron en Santa Marta y Salamanca.

A la inauguración de este espacio en León acudieron la Madre Abadesa sor Ernestina Álvarez, el Canónigo de San Isidoro, Francisco Rodríguez y el alcalde de León, José Antonio Díez.

Tras las intervenciones se realizó una visita guiada al nuevo centro y finalmente se acordó seguir estrechando lazos en el ámbito cultural y turístico entre León y Santa Marta de Tormes.