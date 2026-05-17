Santa Marta reconoce la trayectoria deportiva del atleta salmantino Daniel García Mata

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, y el concejal de Deportes, Jorge Valiente, han recibido en el consistorio santamartino a Daniel García Mata, atleta del municipio al que han entregado una placa conmemorativa a su trayectoria deportiva y solidaria.

Acompañado de su familia, el fondista santamartino ha recibido un profundo homenaje tras haber podido completar el Trail Menorca Camí de Cavalls, en una carrera de fondo que le ha llevado 37 horas.

No solo ha sido su trayectoria deportiva, sino que el joven también colabora de manera activa con DEBRA Piel de Mariposa, hecho que no han dudado en reconocer desde el Ayuntamiento de Santa Marta.

Por otro lado, cabe destacar que Daniel ha sido el capitán del grupo Media Maratón de Salamanca, recorriendo dos veces el recorrido para dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos para la asociación que también obtuvo fondos a través de la venta de calcetines.

El alcalde ha expresado el orgullo que siente Santa Marta por el atleta, tanto por lo deportivo como por “la labor social que realizas a través del deporte exponiéndose a la opinión pública cada vez que completas un reto para dar visibilidad a esta enfermedad, te honra como atleta pero sobre todo como persona”.

Daniel García Mata, por su parte, ha reconocido “la dureza de las pruebas que completa”, asegurando “saber que el esfuerzo tiene una recompensa tan grande como dar visibilidad a la Piel de Mariposa, lo que me impulsa y me ayuda a tirar hacia delante”.