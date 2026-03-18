Santa Marta recupera la tradición de la matanza en la Isla del Soto este domingo

La Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, se vestirá de gala este domingo para celebrar la tercera edición de la Fiesta de la Matanza Tradicional. Tras el respaldo masivo de los años previos, el municipio busca consolidar esta cita como un referente que cuenta con la colaboración de las Águedas y la asociación local de comerciantes.

Desde primera hora de la mañana, el paraje natural de la Isla del Soto será el escenario de la programación. Los asistentes podrán presenciar en directo las exhibiciones de las tareas típicas de la matanza, acompañadas de música tradicional y degustaciones de productos locales. Para los más pequeños se han organizado talleres infantiles, asegurando que la jornada tenga un carácter intergeneracional. Además, se celebrará el ya tradicional sorteo de piezas del cerdo entre los presentes.

El plato fuerte llegará a las 14:30 horas en la carpa municipal. Los comensales podrán disfrutar de un menú compuesto por chichas y patatas meneás, con un precio de 6,5 euros que se puede adquirir de forma anticipada.

Desde el Ayuntamiento de Santa Marta esperan una alta participación gracias a la previsión de buen tiempo. En la pasada edición, cientos de personas llenaron las mesas de la carpa, aunque el flujo de visitantes a la isla fue muy superior. Con la "incipiente llegada de la primavera", se espera que el entorno natural de Santa Marta vuelva a registrar un lleno absoluto este domingo.