Santa Marta renovará las redes de abastecimiento de agua de Valdelagua

La Corporación municipal de Santa Marta de Tormes ha dado luz verde una modificación de crédito de 408.956 euros con cargo al remanente de tesorería que permitirá acometer la renovación de las redes de abastecimiento en tres calles de la urbanización Valdelagua. En concreto, se realizará una actuación integral en las calles Pavos, Prado Pocito y Prado de Valdelagua, donde se sustituirán 1.370 metros de tubería, se habilitarán 100 nuevas acometidas, 10 válvulas y 3 desagües completos, además de las consiguientes conexiones y la posterior reposición de los servicios afectados.

Fuera de este proyecto y por un importe de 53.306 euros queda el tramo del Paseo Prado Valdelagua que comprende del número 53 al 67 y que se renovará de manera inminente, tras la subsanación, durante este pleno extraordinario, de un error en la denominación de la calle.

De esta forma, el Consistorio invertirá un total de 462.262 euros en la renovación de las redes de abastecimiento en tres de las calles de Valdelagua que más incidencias registran debido a la antigüedad de las tuberías.

Como explicó el alcalde de Santa Marta, David Mingo, durante la sesión plenaria, “esta obra es lo que necesita en este momento la urbanización, lo que no significa que más adelante no haya que abordar otras actuaciones, pero ahora mismo, es necesario intervenir en las calles que conforman el principal circuito de agua de Valdelagua”.