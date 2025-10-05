Santa Marta reordena el tráfico en estas calles y habilita nuevos aparcamientos en Francisco Maldonado

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha una nueva fase de reordenación del tráfico en el entorno de la Escuela Municipal Infantil y la Escuela de Idiomas, con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento en una de las zonas más transitadas del municipio.

El proyecto contempla la apertura al tráfico de la calle Francisco Maldonado, en la parte trasera de ambos centros, y la creación de seis nuevas plazas de aparcamiento. Para ello, se está llevando a cabo la señalización horizontal y vertical necesaria, además del acondicionamiento con hormigón de una superficie previamente delimitada con bordillos.

Según explicó la concejal de Obras, la actuación responde a la necesidad de aliviar los habituales colapsos de vehículos en una zona que concentra instalaciones educativas, deportivas y de ocio, generando una elevada densidad de tráfico en las horas punta. En la misma línea, el concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, subrayó la importancia de la medida para favorecer también la actividad económica local al ofrecer más facilidades de aparcamiento en el centro urbano.

La inversión asciende a 13.308 euros, financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, que ha concedido al municipio un total de 280.110 euros para ejecutar diez proyectos.

Esta obra da continuidad a la actuación iniciada en 2023 en la misma calle, donde se estableció un único sentido de circulación y se crearon 14 plazas de estacionamiento. Con la nueva intervención, la calle Francisco Maldonado contará con 57 plazas disponibles en total.