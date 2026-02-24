Santa Marta saca las matemáticas a la calle

Santa Marta de Tormes acogerá el próximo martes la iniciativa “Matemáticas en la calle” impulsada y guiada por la profesora jubilada del Instituto Gonzalo Torrente Ballester, Mª Ángeles Hernández. Una propuesta cuyo objetivo fundamental es acercar esta disciplina a la realidad cotidiana y despertar el interés por una de las materias más duras de los programas educativos. Tendrá lugar en el frontón cerrado de la localidad y está dirigido a edades de 10 años en adelante, contará con la participación de cerca de 300 alumnos de los colegios e institutos de Santa Marta, aunque estará abierto a todas las personas que quieran participar en las actividades que darán comienzo a las 11:00 horas y se prolongarán durante una hora.

La iniciativa contempla un total de 10 mesas temáticas en las que se habilitarán actividades y juegos de diferentes campos de las matemáticas como la geometría, la teoría de los números o la lógica. Algunas de las propuestas se inspiran en problemas matemáticos de toda la vida, como en el caso de la mesa titulada “Todo un clásico”, o relacionan los números con la arquitectura, en el caso de la mesa “Rascacielos”, o los números primos con el arte, como en el caso de la mesa inspirada en “Los azulejos de Truchet”.

Serán muchas las opciones de aprendizaje y entretenimiento con sugerencias relacionadas con las matemáticas manipulativas, demostraciones sin palabras, cuadrados mágicos o juegos de lógica y estrategia como dados intransitivos.

Como explicó la impulsora del proyecto, Mº Ángeles Hernández, “las matemáticas están en muchos sitios”, una realidad que pretende llegar hasta la población de Santa Marta con este proyecto.