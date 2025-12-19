Santa Marta tendrá un dispositivo especial de seguridad para la Nochevieja y la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha celebrado este viernes la Junta Local de Seguridad para diseñar el dispositivo que se pondrá en marcha durante las celebraciones de Navidad, fundamentalmente en los eventos más concurridos de la programación, fundamentalmente la Fiesta de Nochevieja que se celebrará el 31 de diciembre en la carpa habilitada en la plaza Tierno Galván,y la cabalgata de Reyes, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

La Junta ha estado presidida por el alcalde, David Mingo, y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, estando presentes además el concejal de Fiestas, Juan Carlos Bueno, y el concejal de Juventud, Norberto Flores, así como el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, y representantes de la Policía Local, Protección Civil y la empresa privada de seguridad que se contratará para las fiestas.

Como cada se ha establecido un dispositivo de seguridad coordinado de la Policía Local, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que reforzarán la vigilancia durante las celebraciones. Además, para la Fiesta de Nochevieja que se celebrará en la plaza de Tierno Galván en la que se espera participen en torno 1.000 personas, el Ayuntamiento de Santa Marta ha contratado una empresa de seguridad privada. Como novedad, el acceso a la carpa será libre hasta completar aforo, aunque habrá un estricto control para evitar la entrada con objetos contundentes o de vidrio.

Aunque se espera tranquilidad en unas fiestas fundamentalmente enfocadas en un público familiar, como cada Navidad se ha activado el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista. Además, la Guardia Civil de Salamanca ha puesto a disposición del Ayuntamiento, y siempre en función de la disponibilidad, las Unidades de Tráfico y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Por otra parte, David Mingo quiso agradecer la labor de todos los cuerpos de seguridad que participaron en el dispositivo especial que se puso en marcha con motivo de las fiestas patronales de Santa Marta.