Santa Marta de Tormes abre las inscripciones para un nuevo curso cultural con una oferta variada

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha abierto el plazo de inscripciones para sus actividades culturales, que darán comienzo el próximo mes de octubre. Tras el éxito de la programación del año pasado, la Concejalía de Cultura mantiene una oferta diversa dirigida a todos los grupos de edad.

Entre las actividades quincenales que se desarrollarán de octubre a junio se encuentran:

Taller de escritura creativa: los jueves de 19:00 a 21:00 horas, a partir del 2 de octubre.

Club de Lectura: los martes de 19:30 a 21:00 horas, desde el 14 de octubre.

Taller de fotografía digital: los lunes de 17:00 a 19:00 horas, con inicio el 6 de octubre.

Tertulia de teatro: los martes de 18:00 a 20:00 horas, a partir del 7 de octubre.

Además, se ha programado un taller de restauración de muebles que se impartirá semanalmente los lunes en dos sesiones, con un coste de 30 euros.

Cuentacuentos, teatro y maratón amateur

La Biblioteca Antonio Nebrija seguirá siendo un punto de encuentro con presentaciones de libros, como "Una casa junto al río" de Jeray Recio Ruiz, una obra ambientada en la propia localidad. Continúan también las populares sesiones de cuentacuentos para niños a partir de 4 años y bebecuentos para los más pequeños, que se celebrarán hasta mayo.

En el ámbito de las artes escénicas, Santa Marta de Tormes se mantiene adherida a la red de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León y a la iniciativa Provincia a Escena de la Diputación de Salamanca, lo que garantiza varias representaciones musicales y teatrales a lo largo del año. En 2026, la localidad acogerá de nuevo el Maratón de Teatro Amateur, una cita para dar visibilidad al trabajo de compañías no profesionales.

Por otro lado, la Escuela Municipal de Música y Danza continuará ofreciendo una amplia variedad de disciplinas musicales, y el Ayuntamiento organizará actividades especiales para conmemorar fechas como el Día de las Ciudades Educadoras o el Día del Libro. Finalmente, gracias a la colaboración con la Universidad de Salamanca, volverá la programación de Provincia Universitaria, que fomenta el desarrollo sociocultural a través de la transferencia de conocimiento.