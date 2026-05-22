Santa Marta de Tormes amplía su red de transporte con una nueva parada de autobús para tres urbanizaciones

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha obtenido la autorización definitiva para poner en marcha una nueva parada de autobús metropolitano. Esta infraestructura dará servicio directo a los residentes de las urbanizaciones Almendares, Los Olivos y Los Sauces, y estará completamente operativa a partir del próximo lunes 25 de mayo.

El alcalde del municipio, David Mingo, ha destacado que este hito supone el paso final de un proyecto integral que comenzó con la construcción de una rotonda en la zona. Según ha explicado el regidor, dicha glorieta no solo ha reforzado de forma notable la seguridad vial en este tramo, sino que ha resultado técnicamente imprescindible para que el autobús pueda acceder a esta área residencial, en la que habitan más de 180 vecinos.

En cuanto a la conectividad, los usuarios de estas tres urbanizaciones dispondrán de un total de nueve frecuencias diarias, tanto de ida como de vuelta, que se reducirán a ocho durante los domingos. Asimismo, el plan de movilidad incluye una reconfiguración estratégica: se suprimirá la parada de la residencia Las Camilas en el trayecto procedente de Salamanca, pero se mantendrá activa en el viaje de vuelta.