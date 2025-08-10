Santa Marta de Tormes arranca la obra de renovación parcial de la red de abastecimiento de Villas de Valdelagua

El Ayuntamiento de Santa Marta ha iniciado las obras para la renovación parcial de la red de abastecimiento de la urbanización Villas de Valdelagua, unos trabajos que suponen una inversión total de 123.423 euros que se sufragarán con cargo al remanente de tesorería.

El cambio de tuberías se está realizando en las calles Lago y Carpa y sus respectivas conexiones con las calles Tenca, Barbo y Truchas, así como la avenida Prado Pocito. Se trata de una obra que, como ha explicado el alcalde, David Mingo, “da respuesta a las demandas de los vecinos de esta zona residencial que en los últimos años se veían afectados por continuas averías, unas averías que zanjaremos con esta modernización de la red”.

El alcalde también ha querido poner el acento en la importancia de esta actuación que “es un paso más hacia la renovación total del abastecimiento de la urbanización, un proyecto que debemos ir haciendo poco a poco pero que sin duda es una prioridad para nosotros”.

En concreto, los operarios están procediendo a la demolición del pavimento, y extensión de arena para asentar las nuevas tuberías, instalando también válvulas, desagües, acometidas, hidrantes y todos los elementos complementarios necesarios. Para finalizar se realizará la conexión con las redes existentes y se repondrá el firme en los tramos de calle afectados por las obras.

La red de abastecimiento de la urbanización Villas de Valdelagua parte del depósito de la calle Lago que se alimenta de los depósitos generales ubicados en las proximidades del camino de Calvarrasa. La red es de tipo ramificado, es decir, se dstribuye mediante ramales que nacen en la propia calle Lago y mueren en los entronques de las distintas calles por las que circula.