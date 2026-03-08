Santa Marta de Tormes celebra su IX Gala 'Con nombre de mujer' en pleno 8M

El municipio salmantino de Santa Marta de Tormes ha conmemorado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la celebración de la novena edición de la gala 'Con nombre de mujer'. Un evento que ha servido para homenajear la trayectoria y el compromiso de 21 vecinas del municipio.

Así, el auditorio Enrique de Sena se ha vestido de gala para acoger esta ceremonia, que ha estado conducida por los integrantes de MDM Producciones, encargados de aportar el contrapunto cómico a la jornada. Además, el público ha disfrutado de la actuación sorpresa de Hugo Fraile, quien ha presentado una innovadora y personal versión de baile flamenco.

La entrega de distinciones se ha organizado, como es tradición, en cuatro bloques temáticos que reflejan las diversas formas en las que estas mujeres han dejado huella en la localidad. En la categoría de Arraigo, el Ayuntamiento ha recnoido a cinco mujeres cuya vida está profundamente ligada a la identidad del pueblo. Entre ellas destaca Conchi Ruano, de 69 años, quien ha dedicado dos décadas a Ediciones Anaya y hoy disfruta de su jubilación paseando por las calles de Santa Marta. En su discurso, ha dedicado el premio a su madre, también homenajeada en el pasado.

Junto a ella, Isabel Mata, extremeña de 68 años, ha sido aplaudida por sus 47 años de residencia en tierras charras y su implicación en galas benéficas. La lista de esta categoría la han completado Dolores García, ejemplo de constancia tras sacar adelante a cuatro hijos con múltiples trabajos; Amalia Valiente, muy vinculada históricamente a la vida parroquial y al cuidado familiar; y Emilia García, quien a sus 88 años representa la memoria viva del municipio, manteniendo aún hoy su pasión por la costura.

El sector económico y el espíritu emprendedor han protagonizado el bloque de Empresarias, donde se ha puesto en valor la valentía de cinco mujeres que han apostado por Santa Marta para desarrollar sus negocios. María Matías, propietaria de la peluquería M de María, y Blanca González, fisioterapeuta con clínica propia desde 2013, han demostrado que la vocación es el motor del éxito. Por su parte, la odontóloga Layla González ha sido reconocida por liderar la Clínica Dental ESSE, donde coordina a un equipo íntegramente femenino. La gala también ha puesto el foco en Susana Flores, quien junto a su marido dirige una empresa de limpiezas con veinte empleados, y en María José Pascual, que desde hace un año gestiona el restaurante 17 Tapas con la ambición de seguir creciendo y generando empleo local.

En el ámbito de las Profesionales, el reconocimiento ha sido para cinco mujeres que han destacado en sus respectivas áreas laborales. Nati Vicente ha sido premiada por su trayectoria en el mundo de la estética desde 1988, mientras que Edid Díez ha recibido el cariño del público al recordar su etapa como pionera con el quiosco Maturano y su posterior labor en el sector de la alimentación. La educación ha estado representada por Marta Sánchez, actual directora del colegio Martín Gaite, quien lidera un proyecto basado en el bilingüismo y la cercanía familiar. También han sido galardonadas Maika Moreno, con más de tres décadas en la hostelería nacional, y Adoración Rodríguez, fundadora de los recordados Supermercados Valdelagua, un referente comercial en la zona durante años.

Finalmente, el bloque de Labor Social ha emocionado a los presentes al visibilizar causas de gran calado humano. Carolina Gallo ha sido ovacionada por su incansable lucha y cuidado de su hijo Javi, afectado por la enfermedad rara Piel de mariposa. La protección animal ha tenido su espacio con Carmen Grande y Nadia Rodríguez, representantes de la Colonia Felina de Santa Marta, mientras que Mila González ha sido destacada por su trabajo en la Asociación Corazones Guerreros en apoyo a niños con cardiopatías. La participación comunitaria ha cerrado la gala con los premios a María Josefa Martínez, por su activa labor como presidenta del AMPA del colegio Miguel Hernández, y Carmen Cabrera, reconocida por su histórica dedicación como educadora en el Centro de Topas y su actual presidencia de la Asociación Cultural Tierno Galván.