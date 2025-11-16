Santa Marta de Tormes comienza las obras para renovar la nueva pista de vóley playa

El Ayuntamiento de Santa Marta ha comenzado las obras de acondicionamiento de la antigua pista de vóley playa para crear un nuevo espacio deportivo en La Raqueta. El proyecto da respuesta a las demandas de los usuarios de este recinto abierto que han trasladado sus preferencias a los responsables municipales que buscan aprovechar al máximo el uso de la pista.

“Todas las intervenciones que realizamos en las instalaciones deportivas de Santa Marta tienen que ver con el rendimiento y funcionalidad de estos espacios. En el caso de la pista de vóley playa, creemos que la manera de rentabilizarla a nivel usuarios, es darle un nuevo uso”, explicó el concejal de Deportes, Jorge Valiente.

Los trabajos de acondicionamiento suponen una inversión total de 12.000 euros que se sufragarán con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León y contemplan el compactado de la tierra que hasta ahora constituía el solado de la pista para luego hormigonar el terreno y delimitar con tablones de madera.

Como adelantó el responsable del área, “la idea cuando finalicen los trabajos de puesta a punto de la pista, es incorporar equipamiento de calistenia y algún elemento complementario para ampliar las posibilidades de este espacio”.

La zona deportiva de La Raqueta, ubicada en la avenida Edimburgo, dentro de la urbanización La Fontana, se inauguró en el año 2017 como espacio destinado a deportes como el tenis o el pádel. Poco a poco, La Raqueta se ha ido mejorando y ampliando para dar cabida a nuevas disciplinas.