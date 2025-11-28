Santa Marta de Tormes se convertirá este sábado en la capital de la inclusión con la Liga 'Special Olympics de Fútbol Sala'

El Pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’ de Santa Marta de Tormes será la sede este sábado 29 de noviembre de la segunda jornada de la XXXVII Liga Special Olympics Plena Inclusión de Castilla y León en la modalidad de fútbol sala.

Esta jornada acogerá la celebración de siete partidos oficiales que disputarán diez equipos de la región, reafirmando el compromiso del municipio con la inclusión social a través del deporte. Además de la competición liguera, se disputará un partido amistoso de alto interés que enfrentará al CD Seña Bermeja y al CD Asprona Bierzo.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, destacó la importancia de acoger este tipo de eventos. “El año pasado desde el Ayuntamiento pusimos en marcha el proyecto ‘Santa Marta Tod@s Incluid@s’, una iniciativa cuyo objetivo fundamental era fomentar la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte,” explicó Valiente.

El concejal también recordó que la Escuela de Tenis municipal desarrolla un proyecto de integración sensorial, asegurando que el municipio está “abierto a todo tipo de campeonatos, pruebas deportivas, jornadas o iniciativas en las que el deporte y la inclusión vayan de la mano.”

Horarios de la Competición

La jornada se desarrollará a lo largo del sábado con un intenso calendario de partidos, brindando una excelente oportunidad para que el público se acerque al Pabellón 'Fay' a disfrutar del fútbol sala inclusivo y apoyar a los participantes.

Hora

Partido

10:00 horas

CD Avilasala - CD Adas

11:00 horas

CD Casta Arévalo - CD San Cebrián

12:00 horas

CD San Juan de Dios - CD Apacid

13:00 horas

CD San Juan de Dios - CD Fuentesaúco

14:00 horas

Partido Amistoso (CD Seña Bermeja vs. CD Asprona Bierzo)

15:00 horas

CD Asprona Valladolid - CD Adas

16:00 horas

CD Asprona Bierzo - CD Adas

17:00 horas

CD Cosamai - CD Apadefim