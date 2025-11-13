Santa Marta de Tormes cubrirá la pista de tenis de La Fontana

El Ayuntamiento de Santa Marta ha adjudicado la obra para cubrir una de las pistas de tenis que se encuentran en la zona deportiva de La Raqueta, un proyecto que, una vez finalizado, dotará al municipio con la primera instalación deportiva de estas características. El presupuesto para la ejecución de estos trabajos se contempla dentro de la subvención del Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca y supone una inversión total de 91.872 euros.

“Con esta obra ampliamos las posibilidades de uso de las pistas de tenis de la avenida Edimburgo que siempre han estado al aire libre limitando la práctica deportiva en días de lluvia o mucho sol. Cubriendo una de las cinco pistas existentes mejoramos las instalaciones, ya que hasta ahora no era posible jugar al tenis a cubierto en Santa Marta”, explicó el concejal de Deportes, Jorge Valiente.

En concreto, se instalará una carpa prefabricada de aluminio de tipo poligonal cerrada tanto en el techo como en los laterales con lona de PVC y anclada a zapatas de hormigón armado para garantizar la seguridad de los usuarios. La estructura además, se ajusta a la homologación de la normativa europea.

Como remarcó el responsable del área, “nuestro compromiso con el deporte y con los deportistas de Santa Marta, va más allá del mantenimiento de las instalaciones con las que ya contamos, ya que intentamos siempre escuchar a los usuarios y adaptarnos, siempre en la medida de lo posible, a sus necesidades y preferencias”.

La Escuela Municipal de Tenis de Santa Marta ha ido consolidado durante años su trayectoria con una amplia difusión de esta disciplina en el municipio que cada vez cuenta con más adeptos. Además, en la escuela se desarrolla un innovador proyecto que mejora, a través de la práctica del tenis, determinados déficits neurológicos o motores de niños y adolescentes.