Santa Marta de Tormes estrena la Ruta ‘Arroyo Requesenes’: 800 metros de recorrido

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado su nueva apuesta turística y de ocio: la Ruta ‘Arroyo Requesenes’. Con esta iniciativa, dirigida a todas las edades, pero especialmente a las familias, el Consistorio busca ofrecer un nuevo atractivo que combina naturaleza, cauces fluviales y zonas verdes, permitiendo a vecinos y visitantes descubrir rincones desconocidos del municipio.

La nueva ruta se desarrolla sobre un trazado de tierra de aproximadamente 800 metros. Su recorrido comienza en la avenida Zamora, junto al cauce del arroyo y los huertos urbanos, cruza por el paso de peatones de la avenida Padres Paúles y se adentra en la urbanización La Fontana, discurriendo por la trasera de la avenida Edimburgo junto al cauce del arroyo. Se finaliza en la zona deportiva de La Raqueta, conectando desde allí con la calle Ámsterdam y el Paseo Fluvial.

Este espacio recuperado no solo funciona de forma autónoma, sino que también sirve de punto de unión con la anterior iniciativa del Ayuntamiento, la Ruta de ‘Los Puentes del Arte’, que permite a los caminantes llegar hasta el paseo Francisco Bernis y la popular Isla del Soto.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, destacó que la ruta responde a una “estrategia global que busca ofrecer alternativas de ocio en el municipio”. Mingo subrayó el objetivo de “conseguir visitantes como estrategia para generar economía” a través de la cultura, el arte, la naturaleza y las rutas.

Para poder habilitar y garantizar la seguridad de la nueva senda, el Ayuntamiento realizó unos trabajos previos de limpieza y acondicionamiento del arroyo. Esta actuación supuso una inversión de 17.487 euros e incluyó el acondicionamiento de 750 metros lineales aguas arriba desde la desembocadura del arroyo en el río Tormes; desbroces para despejar las vías de evacuación del agua; y la recogida de restos vegetales y residuos sólidos urbanos del entorno.