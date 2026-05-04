Santa Marta de Tormes exhibe cerca de 80 obras de Oswaldo Guayasamín

El Museo del Grabado y Obra Múltiple de Santa Marta de Tormes acoge una nueva exposición dedicada al artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, con una colección de cerca de ochenta obras que refuerzan la programación cultural del municipio salmantino.

La muestra ha sido presentada por el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, quien ha destacado que el museo vuelve a ofrecer “una exposición de primer nivel” que consolida al municipio como referente del arte contemporáneo en Castilla y León, especialmente en el ámbito del grabado.

El regidor ha subrayado la relevancia de acoger la obra de uno de los grandes creadores latinoamericanos del siglo XX, cuya trayectoria artística estuvo profundamente vinculada a la cultura de los pueblos indígenas americanos. Además, ha recordado el papel del museo como espacio expositivo de referencia desde su apertura en 2022, con muestras de artistas internacionales como Dalí, Goya o Piranesi.

La exposición reúne dos de las series más significativas de Guayasamín: “De Orbe Novo Decades” y “Emociones”. La primera está formada por 57 piezas entre litografías y aguafuertes, inspiradas en la obra de Pedro Mártir de Anglería y en el encuentro entre Europa y América tras el descubrimiento del continente. La segunda, compuesta por 20 litografías, se centra en el mundo de los sentimientos y las emociones humanas, incorporando además términos de lenguas indígenas como símbolo de conexión cultural.

El comisario de la muestra, José Fuentes, ha destacado el valor artístico y simbólico de ambas series, que reflejan las preocupaciones más profundas del creador ecuatoriano.

El museo, ubicado en el Edificio Enrique de Sena, mantiene su acceso gratuito y ofrece visitas guiadas concertadas.