Santa Marta de Tormes, pionera en la provincia, forma a sus agentes para el uso del dispositivo táser

Esta mañana ha comenzado la formación teórica y práctica en las dependencias de la Policía Local de Santa Marta de Tormes. Este curso tiene como objetivo habilitar a los agentes para el uso del dispositivo táser, que se sumará próximamente al equipamiento de seguridad del cuerpo. Con esta incorporación, el municipio se convertirá en el único de la provincia en poner este mecanismo de defensa y seguridad ciudadana a disposición de sus agentes locales.

La plantilla recibirá nociones integrales que van más allá del simple manejo. La formación contempla tanto la parte teórica como la práctica, abordando no solo el uso del dispositivo, sino también las posibles respuestas fisiológicas que puedan producirse en las diferentes personas según sus condiciones físicas. Además, se incluirá instrucción detallada sobre los cuidados y las atenciones necesarias que deben seguirse tras la utilización del táser.

Jesús Hernández, concejal de Policía, destacó el carácter obligatorio de la formación, la cual incluye una parte práctica que debe repetirse una vez al año para asegurar la preparación continua de los agentes. Hernández explicó que Santa Marta es "pionera en incorporar a las dotaciones policiales este dispositivo con el que perseguimos fundamentalmente reforzar la seguridad ciudadana", señalando que en Castilla y León apenas hay media docena de municipios que dispongan de esta herramienta.

Una vez finalizada la instrucción y salvados todos los trámites burocráticos requeridos, el dispositivo se incorporará al equipamiento de la plantilla y será portado por turnos. El concejal Hernández detalló que, "en principio, se ha establecido que cada día sea un agente voluntario el que lleve encima la táser, aunque, en caso de ser necesario, se asignará de manera aleatoria".

La formación está siendo impartida por uno de los propios agentes, quien se trasladó a Torrejón de Ardoz el pasado mes de octubre para recibir la instrucción que le capacitó como formador. Durante tres días, este agente aprendió en profundidad las especificaciones, la tecnología, las partes del dispositivo, la respuesta fisiológica post-uso y todas las consideraciones para su correcta utilización. Su preparación incluyó ejercicios básicos y avanzados, simulaciones de escenarios policiales y demostraciones de capacidad pedagógica para gestionar grupos de trabajo.