Santa Marta de Tormes se prepara para recibir a los Reyes Magos con 1.200 kilos de caramelos y una gran cabalgata

Melchor, Gaspar y Baltasar regresarán un año más a Santa Marta de Tormes para protagonizar el cierre de las festividades navideñas. Sus Majestades de Oriente se convertirán en el centro de atención de los últimos días del programa festivo, que culminará el próximo 5 de enero con la tradicional cabalgata.

Como preámbulo a esta gran cita, los Reyes Magos dedicarán dos tardes consecutivas a recibir personalmente a los niños del municipio. El hall del Ayuntamiento será el escenario de esta recepción real, que tendrá lugar el sábado y el domingo entre las 17:00 y las 21:00 horas, permitiendo que los más pequeños entreguen sus cartas y reciban caramelos antes de la noche de Reyes.

La jornada del 5 de enero comenzará con una importante vertiente solidaria a través de la denominada cabalgata social. A partir de las 15:45 horas, la comitiva real, acompañada por la Corporación municipal, visitará diferentes centros del municipio para llevar la ilusión a quienes no pueden desplazarse.

El recorrido comenzará en la residencia de Las Camilas y continuará por la Casa Hogar Santa Teresa y el Centro Materno-Infantil Ave María.

El gran desfile público arrancará a las 19:00 horas desde la plaza de España, lugar donde el alcalde y los concejales darán la bienvenida oficial a los Magos.

Un detalle singular de su llegada es que Melchor, Gaspar y Baltasar utilizarán la línea especial del autobús metropolitano Oriente-Santa Marta, operativa exclusivamente para esta fecha. La cabalgata de este año contará con siete carrozas y la participación de unas 350 personas, destacando la presencia de 28 figurantes caracterizados como superhéroes y personajes de Disney, Marvel o Warner Bros.

El itinerario recorrerá las principales vías de la localidad, incluyendo las calles Ricardo Marcos, Goya, Velázquez y la avenida de Madrid, pasando por la glorieta de Santa Marta y la glorieta de la Mujer Santamartina antes de finalizar en el pabellón Francisco Samaniego “Fay”.

Para asegurar el éxito del evento frente a posibles inclemencias meteorológicas, el Ayuntamiento ya ha diseñado un recorrido alternativo más breve centrado en la avenida de Madrid.

En total, entre la recepción previa y el desfile, se repartirán 1.200 kilos de caramelos para endulzar el fin de la Navidad en Santa Marta.