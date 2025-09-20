Santa Marta de Tormes ultima la ampliación del cementerio con una inversión de 48.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes está a punto de concluir las obras de ampliación del cementerio municipal, una actuación con una inversión de 48.000 euros destinada a mejorar la accesibilidad y garantizar la futura capacidad de las instalaciones.

Los trabajos se han centrado en la limpieza, adecuación y nivelación del terreno, además de la construcción de un nuevo muro perimetral comunicado con el ya existente. Este cerramiento cuenta con una puerta de grandes dimensiones que permitirá la entrada de vehículos fúnebres, facilitando así la labor de los servicios funerarios.

Asimismo, se ha preparado un nuevo espacio interior que quedará listo para la futura construcción de nichos, mediante hormigonado y acondicionamiento del terreno. La actuación contempla también la instalación de dos columnas de iluminación de gran tamaño para mejorar la visibilidad y seguridad en la zona.

“El objetivo es ampliar la zona peatonal, mejorar la comodidad de los usuarios y dejar el cementerio preparado para su futura ampliación”, explicó Jorge Valiente, concejal de Salud.