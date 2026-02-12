El santamartino Álvaro Alaguero, condecorado con la Cruz al Mérito de Protección Civil con distintivo azul por la DANA

La Agrupación de Protección Civil de Santa Marta de Tormes sigue acumulando diferentes reconocimientos por su trabajo a nivel nacional. En esta ocasión será para Álvaro Alaguero, voluntario desde hace 18 años y que recibirá la Cruz al Mérito de Protección Civil con distintivo azul en Moncada por la DANA.

Del mismo modo, cabe recordar que el propio Alaguero ha sido reconocido por su trabajo en la localidad salmantina por la Junta de Castilla y León con la Medalla de Plata por salvar la vida a una persona en parada cardiorrespiratoria.

Por otro lado, el propio santamartino también ha sido distinguido por la AVAV de Protección Civil al Mérito y al Reconocimiento a la Antigüedad y Constancia en el Servicio como Voluntario de Protección Civil, en reconocimiento a su especial dedicación, entrega continuada y correcta conducta, en sus categorías de Medalla de Bronce con distintivo blanco, Medalla de Bronce con distintivo naranja y Medalla de Plata con distintivo azul.

Asimismo, cabe destacar que el propio Álvaro, de sus 18 años en Protección Civil de Santa Marta, trece de los mismos ha ejercido como jefe de la agrupación, ha afrontado dificiles situaciones como el Covid-19 o la propia DANA que azotó el este español.

La condecoración la recibirá el próximo 1 de marzo en Moncada. El propio Álvaro ha expuesto que le dedica este premio a “mis padres, quiénes me enseñaron que hay que ser honrado y buen ciudadano, ayudar y colaborar con los demás”.