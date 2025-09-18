La segunda edición del Día de las Familias con la Asociación contra el Cáncer ya tiene fecha

El próximo sábado 27 de septiembre se celebra en la Isla del Soto la segunda edición del Día de las Familias que organizan conjuntamente la Asociación Contra el Cáncer en Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. El Consistorio se ha volcado en la organización para que todas las familias que lo deseen disfruten de una mañana de convivencia en la naturaleza. La inauguración oficial de la jornada será a las 11:30 horas y contará con la presencia del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángel Losada, el alcalde de Santa Marta, David Mingo, y miembros de la Corporación municipal.

La programación incluye una mañana de juegos, música y diversión, además de una paella solidaria, amenizada toda la jornada con la música de la charanga Queloquesband.

A partir de las 12:00 horas darán comienzo las actividades previstas, enfocadas al disfrute de todos los miembros de la familia, desde los más mayores, con juegos tradicionales, hasta los más pequeños, con pintacaras o hinchables.

Primero será el turno de las sesiones de zumba y baile en línea para todos los asistentes. Estará incluida la canción del verano “Bailando al sol con crema”, banda sonora de la flashmob que tuvo lugar en julio en la Plaza Mayor de Salamanca. Seguidamente, a partir de las 13:00 horas, tendrán lugar los juegos familiares inclusivos de golf, de figuras, la pesca al pato, 4 en raya gigante, el paracaídas, caza al topo, esquíes…

A lo largo de toda la mañana se podrá participar en los juegos de casetas instalados en la zona: de aros de colores, de tirar a los botes, la diana y encestar el quesito. También estarán disponibles los hinchables y el pintacaras y juegos tradicionales cedidos por la Diputación de Salamanca. Además, el grafitero Roberto Becerro pintará un mural en directo y enseñará a todos los interesados la técnica que él utiliza. Todos los que lo deseen podrán pintar junto a él durante la mañana.

A las 14:30 horas será el momento de compartir una paella solidaria. Es necesario adquirir un ticket con antelación por un precio de 5 euros. Están disponibles hasta el viernes 26 de septiembre en la sede de la asociación en Salamanca y se pueden adquirir también los días 24 y 26 de septiembre entre las 13:00 y las 14:00 horas en la sede de la Junta Local de la Asociación de Santa Marta.

La Isla del Soto es un lugar idóneo para este encuentro de familias porque, como decía en la primera edición el alcalde de Santa Marta, David Mingo, “la Isla tiene unas circunstancias que la hacen especial para acoger este tipo de eventos familiares”. Por su parte, el presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada, explicó que “intentamos utilizar la naturaleza como una palanca para cambiar la realidad del cáncer, una enfermedad social con gran impacto en las familias”.

La programación del Día de las Familias está diseñada no solo para pasar un día de convivencia intergeneracional, sino también para concienciar a la población de que el cáncer es solo un diagnóstico, no una etiqueta.